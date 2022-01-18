Денег не брали, но вынуждены выплачивать коллекторам? Масштабная кредитная афера на миллионы

Надоедают ночными телефонными звонками, угрожают детям, блокируют банковские счета и даже посягают на зарплаты и пенсии.

Ведь массово рассылают исполнительные производства об отчислении 20 процентов из заработанных денег — коллекторам.

На Днепропетровщине в поселке Соленом грандиозный скандал из-за масштабной кредитной аферы на миллионы.

Только вдумайтесь – заложниками стали более трех тысяч жителей целого района. Также по теме: Коллекторы терроризировали школу и распространяли пикантности об учительнице украинского языка

В их числе даже работники полиции и прокуратуры.

Как же удалось прокрутить столь масштабную аферу?

Кто за этим стоит?

Неужели, чтобы избавиться от липового денежного ига – людям все равно придется платить?

Посмотрите обязательно.

От этого никто не застрахован.