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Video: Денег не брали, но вынуждены выплачивать коллекторам? Масштабная кредитная афера на миллионы

Надоедают ночными телефонными звонками, угрожают детям, блокируют банковские счета и даже посягают на зарплаты и пенсии. Ведь массово рассылают исполнительные производства об отчислении 20 процентов из заработанных денег - коллекторам. На Днепропетровщине в поселке Соленом грандиозный скандал из-за масштабной кредитной аферы на миллионы. Только вдумайтесь – заложниками стали более трех тысяч жителей целого района. [read_more_news] В их числе даже работники полиции и прокуратуры. Как же удалось прокрутить столь масштабную аферу? Кто за этим стоит? Неужели, чтобы избавиться от липового денежного ига – людям все равно придется платить? Посмотрите обязательно. От этого никто не застрахован.

Денег не брали, но вынуждены выплачивать коллекторам? Масштабная кредитная афера на миллионы
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Надоедают ночными телефонными звонками, угрожают детям, блокируют банковские счета и даже посягают на зарплаты и пенсии.

Ведь массово рассылают исполнительные производства об отчислении 20 процентов из заработанных денег — коллекторам.

На Днепропетровщине в поселке Соленом грандиозный скандал из-за масштабной кредитной аферы на миллионы.

Только вдумайтесь – заложниками стали более трех тысяч жителей целого района. Также по теме: Коллекторы терроризировали школу и распространяли пикантности об учительнице украинского языка

В их числе даже работники полиции и прокуратуры.

Как же удалось прокрутить столь масштабную аферу?

Кто за этим стоит?

Неужели, чтобы избавиться от липового денежного ига – людям все равно придется платить?

Посмотрите обязательно.

От этого никто не застрахован.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Денег не брали, но вынуждены выплачивать коллекторам? Масштабная кредитная афера на миллионы / 18.01.2022 19:54
18.01.2022 19:54

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