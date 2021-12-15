Хозяин убивал собственную собаку на глазах у детей молотком

По меньшей мере, на три года сесть за решетку может мужчина из Полтавщины за то, что едва не убил свою же собаку.

Хозяин набросился на пса с молотком и бил животное по голове.

Не успокоился даже после того, как четырехлапый скрылся из дома.

Нашел его у школьного стадиона и продолжил избивать. Также по теме: Мужчину убили вместе с любимой собакой - причины ужасной расправы в Рокитном

Циническую расправу видели не только взрослые, но дети.

И именно такая безопасность изверга стала его роковой ошибкой.

На мужчину пожаловались в полицию.

Он успел избавиться от главного доказательства – полумертвого пса.

Но правоохранители нашли собаку, которая при всей жестокости и цинизме владельца выжила.

Мужчина рассказал, что стало причиной расправы.

И это в уме не укладывается.