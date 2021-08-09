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Video: Горой за друга! В Ровно мужчина устроил резню ради мести

Кровавая месть! В Ровно мужчина устроил резню, чтобы поквитаться с обидчиком своего друга. Разборки устроил посреди ночи. [read_more_news] Ворвался в квартиру, хозяина которой даже в лицо не видел, и с порога ударил его ножом в сердце. Удалось ли спасти человека и что же это было за оскорбление, которое стало причиной дерзкого нападения? Об этом далее в репортаже Павла Шамшина.

Горой за друга! В Ровно мужчина устроил резню ради мести
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Кровавая месть!

В Ровно мужчина устроил резню, чтобы поквитаться с обидчиком своего друга.

Разборки устроил посреди ночи. Также по теме: Обнял жену и вонзил ей нож в живот - семейные разборки на Ровенщине

Ворвался в квартиру, хозяина которой даже в лицо не видел, и с порога ударил его ножом в сердце.

Удалось ли спасти человека и что же это было за оскорбление, которое стало причиной дерзкого нападения?

Об этом далее в репортаже Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Горой за друга! В Ровно мужчина устроил резню ради мести / 09.08.2021 19:45
09.08.2021 19:45

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