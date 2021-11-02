Горелая школа в Тетиеве — подозревают злостный поджог

В Тетиеве, на Киевщине, горела школа.

Занялось среди ночи одновременно в холле и в одном из классов на первом этаже.

Огонь полностью уничтожил мебель, спортивное оборудование и учебные материалы в кабинете для учащихся с особыми потребностями. Также по теме: В Чугуеве сгорела школа - что случилось?

Педагоги сдерживают слезы, ведь несколько месяцев назад сделали там ремонт за собственные деньги.

Что же вспыхнуло в учебном заведении?

Где сторож?

Пожарные заподозрили, школу намеренно подожгли.

Ибо входная дверь была сломана.

Кому же могло прийти в голову уничтожать школу?