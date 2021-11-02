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Video: Горелая школа в Тетиеве — подозревают злостный поджог

В Тетиеве, на Киевщине, горела школа. Занялось среди ночи одновременно в холле и в одном из классов на первом этаже. Огонь полностью уничтожил мебель, спортивное оборудование и учебные материалы в кабинете для учащихся с особыми потребностями.[read_more_news] Педагоги сдерживают слезы, ведь несколько месяцев назад сделали там ремонт за собственные деньги. Что же вспыхнуло в учебном заведении? Где сторож? Пожарные заподозрили, школу намеренно подожгли. Ибо входная дверь была сломана. Кому же могло прийти в голову уничтожать школу?

Горелая школа в Тетиеве — подозревают злостный поджог
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В Тетиеве, на Киевщине, горела школа.

Занялось среди ночи одновременно в холле и в одном из классов на первом этаже.

Огонь полностью уничтожил мебель, спортивное оборудование и учебные материалы в кабинете для учащихся с особыми потребностями. Также по теме: В Чугуеве сгорела школа - что случилось?

Педагоги сдерживают слезы, ведь несколько месяцев назад сделали там ремонт за собственные деньги.

Что же вспыхнуло в учебном заведении?

Где сторож?

Пожарные заподозрили, школу намеренно подожгли.

Ибо входная дверь была сломана.

Кому же могло прийти в голову уничтожать школу?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Горелая школа в Тетиеве — подозревают злостный поджог / 02.11.2021 20:02
02.11.2021 20:02

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