Video: Голый киевлянин преследует детей, нападает на женщин и терроризирует соседей

Такого соседа и врага не пожелаешь. В столице неадекват терроризирует целую многоэтажку, особенно он ненавидит женщин, избивает их и бросается, когда видит на улице. Этот неадекват может еще и голышом ходить и придираться к детям. Однажды чуть не изнасиловал школьницу, ее только чудом выдрали из рук подонка прохожие. [read_more_news] И что вы думаете, он попал за решетку? Нет, потому что имеет справку из психбольницы. Местные уже годами борются с этим душевно больным, но ничего не могут сделать.