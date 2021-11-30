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Video: Голый киевлянин преследует детей, нападает на женщин и терроризирует соседей

Такого соседа и врага не пожелаешь. В столице неадекват терроризирует целую многоэтажку, особенно он ненавидит женщин, избивает их и бросается, когда видит на улице. Этот неадекват может еще и голышом ходить и придираться к детям. Однажды чуть не изнасиловал школьницу, ее только чудом выдрали из рук подонка прохожие. [read_more_news] И что вы думаете, он попал за решетку? Нет, потому что имеет справку из психбольницы. Местные уже годами борются с этим душевно больным, но ничего не могут сделать.

Голый киевлянин преследует детей, нападает на женщин и терроризирует соседей
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Такого соседа и врага не пожелаешь.

В столице неадекват терроризирует целую многоэтажку, особенно он ненавидит женщин, избивает их и бросается, когда видит на улице.

Этот неадекват может еще и голышом ходить и придираться к детям.

Однажды чуть не изнасиловал школьницу, ее только чудом выдрали из рук подонка прохожие. Также по теме: Бабка-террористка держит в страхе многоэтажки в Голосеевском районе Киева

И что вы думаете, он попал за решетку?

Нет, потому что имеет справку из психбольницы.

Местные уже годами борются с этим душевно больным, но ничего не могут сделать.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Голый киевлянин преследует детей, нападает на женщин и терроризирует соседей / 30.11.2021 19:57
30.11.2021 19:57

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