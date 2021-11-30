Голый киевлянин преследует детей, нападает на женщин и терроризирует соседей

Куля в голову від сусіда. Кривава драма розгорілась на Запоріжжі
Неадекватний киянин розмовляє вночі у гучномовець, вмикає сирену і труїть сусідів газом
На Вінниччині чоловік на п’яну голову порубав сокирою сусіда
У Львові чоловік вбив колегу та намагався заховати труп на очах у сусідів
У спальному районі столиці завівся «диванний терорист»
У Харкові 66-тирічний чоловік до смерті налякав мешканців сусідніх будинків
У Києві неадекватний сусід налякав весь багатоквартирний будинок
Жінка кілька місяців відстоює свої права у суді: як столичні політики поводяться з сусідками