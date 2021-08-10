Главный агрессор села спрятал убитого друга в подвале — драма в Ровенской области

9-летняя дочь вонзила нож в спину взбешенного отца
Подонку с Ровенщины за сверхжестокое убийство предпринимателя суд объявил приговор
Отец провожал сына на войну — остался без ног. Трагическая история на ж/д вокзале
Заставь похотливую любовницу в постели с собственным сыном — кровь брызгала во все стороны
Школьник зверски зарубил почтальоншу, когда понял, что в жизни чего-то очень не хватает
Молодой сосед связал руки женщине и заставил смотреть, как горит ее дом
Турагенты промышляли справками-подделками об отсутствии COVID-19 — что им теперь светит
Домашний любимец убил младенца