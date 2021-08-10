Главный агрессор села спрятал убитого друга в подвале — драма в Ровенской области

Три дня с трупом в подвале!

Жуткая драма с Ровенщины.

В городе Корце загадочно исчез человек.

Сначала местные искали мужчину сами.

Но он, как сквозь землю провалился.

На самом деле так и было.

Правоохранители нашли пропавшего в считанные часы — в подвале дома его друга. Также по теме: Горой за друга! В Ровно мужчина устроил резню ради мести

Бедный пролежал там трое суток и уже был мертв.

А хозяин подземелья, будто ничего не произошло, спокойно жил.

Прижали ли копы к стенке этого изверга?

Как труп оказался в его погребе?

Откуда на жертве столько ран?

Павел Шамшин побывал на месте жестокой расправы.