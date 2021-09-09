Голосеевский стрелок рассказал всю правду о непростой истории своей жизни

Изменил тюремную камеру на родные стены квартиры родителей.

Суд пересмотрел свое решение и все-таки смягчил меру пресечения Ивану Мартынюку — теперь известном как Голосеевский стрелок.

Напомним, в июле 2021 г. года в новенькой столичной многоэтажке разгорелся настоящий экшн со стрельбой, пожаром и спецназовцами.

Тогда выстрелом через дверь квартиры мужчина ранил сразу 3-х человек, один из которых — полийцейский! Также по теме: Вся правда о Голосеевском стрелке Иване Мартынюке

Теперь за свой поступок Иван под следствием.

Мужчина согласился на эксклюзивное интервью Чрезвычайным новостям и рассказал много новых деталей непростой истории борьбы за элитные квадратные метры.