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Video: Голосеевский стрелок рассказал всю правду о непростой истории своей жизни

Изменил тюремную камеру на родные стены квартиры родителей. Суд пересмотрел свое решение и все-таки смягчил меру пресечения Ивану Мартынюку - теперь известном как Голосеевский стрелок. Напомним, в июле 2021 г. года в новенькой столичной многоэтажке разгорелся настоящий экшн со стрельбой, пожаром и спецназовцами. Тогда выстрелом через дверь квартиры мужчина ранил сразу 3-х человек, один из которых - полийцейский! [read_more_news] Теперь за свой поступок Иван под следствием. Мужчина согласился на эксклюзивное интервью Чрезвычайным новостям и рассказал много новых деталей непростой истории борьбы за элитные квадратные метры.

Голосеевский стрелок рассказал всю правду о непростой истории своей жизни
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Изменил тюремную камеру на родные стены квартиры родителей.

Суд пересмотрел свое решение и все-таки смягчил меру пресечения Ивану Мартынюку — теперь известном как Голосеевский стрелок.

Напомним, в июле 2021 г. года в новенькой столичной многоэтажке разгорелся настоящий экшн со стрельбой, пожаром и спецназовцами.

Тогда выстрелом через дверь квартиры мужчина ранил сразу 3-х человек, один из которых — полийцейский!  Также по теме: Вся правда о Голосеевском стрелке Иване Мартынюке

Теперь за свой поступок Иван под следствием.

Мужчина согласился на эксклюзивное интервью Чрезвычайным новостям и рассказал много новых деталей непростой истории борьбы за элитные квадратные метры.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Голосеевский стрелок рассказал всю правду о непростой истории своей жизни / 09.09.2021 20:16
09.09.2021 20:16

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