Video: Голосеевский стрелок рассказал всю правду о непростой истории своей жизни
Изменил тюремную камеру на родные стены квартиры родителей.
Суд пересмотрел свое решение и все-таки смягчил меру пресечения Ивану Мартынюку - теперь известном как Голосеевский стрелок.
Напомним, в июле 2021 г. года в новенькой столичной многоэтажке разгорелся настоящий экшн со стрельбой, пожаром и спецназовцами.
Тогда выстрелом через дверь квартиры мужчина ранил сразу 3-х человек, один из которых - полийцейский! [read_more_news]
Теперь за свой поступок Иван под следствием.
Мужчина согласился на эксклюзивное интервью Чрезвычайным новостям и рассказал много новых деталей непростой истории борьбы за элитные квадратные метры.
Голосеевский стрелок рассказал всю правду о непростой истории своей жизни