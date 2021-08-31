seach
ICTV - Разом краще

Video: Киев окутал настоящий мрак! Последствия ливня поражают

Ливень, как сплошная стена, молнии одна за другой бьют в деревья, падающие прямо на маршрутки и припаркованные авто! Столицу окутал настоящий мрак, а стихия натворила немало бед. Аварийные бригады работают без передышки уже почти сутки![read_more_news] А вот некоторым, похоже такая непогода только в радость. Только посмотрите на эти кадры!

Киев окутал настоящий мрак! Последствия ливня поражают
0 Комментировать

Ливень, как сплошная стена, молнии одна за другой бьют в деревья, падающие прямо на маршрутки и припаркованные авто!

Столицу окутал настоящий мрак, а стихия натворила немало бед.

Аварийные бригады работают без передышки уже почти сутки! Также по теме: Наводнение в Одессе - катастрофические последствия непогоды поражают

А вот некоторым, похоже такая непогода только в радость.

Только посмотрите на эти кадры!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Киев окутал настоящий мрак! Последствия ливня поражают / 31.08.2021 19:37
31.08.2021 19:37

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь