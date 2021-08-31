Video: Киев окутал настоящий мрак! Последствия ливня поражают

Ливень, как сплошная стена, молнии одна за другой бьют в деревья, падающие прямо на маршрутки и припаркованные авто! Столицу окутал настоящий мрак, а стихия натворила немало бед. Аварийные бригады работают без передышки уже почти сутки![read_more_news] А вот некоторым, похоже такая непогода только в радость. Только посмотрите на эти кадры!