Гастроли завершены! Полиция задержала дуэт серийных воров

Тікаючи з награбованим на автомобілі, злочинці потрапили у ДТП і злетіли з дороги на Одещині
Столичний залізничний вокзал продовжує кишіти кишеньковими злодіями
У Дніпрі п’ятеро чоловіків у масках викрали з магазину півсотні дорогих шуб
Скандал в житомирському дитячому закладі: вихователька обкрадала беззахисних дітей
Українці стають жертвами інтернет-хакерів. У групі ризику — абсолютно всі власники домашніх комп’ютерів
У Києві домушники обікрали оселю народного депутата
В Івано-Франківську правоохоронці затримали групу злодіїв-гастролерів
Кількість проникнень крадіїв у квартири збільшується вдвічі під час новорічних вихідних