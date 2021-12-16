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Video: Гастроли завершены! Полиция задержала дуэт серийных воров

Не жизнь – романтика! Они катались по дорогам Украины, заезжали в города и села, но вместо того, чтобы любоваться достопримечательностями и туристическими местами родины, воровали все, что видели. Магазины и гаражи – основная специализация. Оттуда воровали инструменты, автомобильные колеса, стройматериалы и бытовую технику. [read_more_news] Целый год преступникам везло – копы никак не могли напасть на их след. Уголовный дуэт уже убедился в своей безнаказанности и воровской удачи. Здесь и попались...

Гастроли завершены! Полиция задержала дуэт серийных воров
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Не жизнь – романтика!

Они катались по дорогам Украины, заезжали в города и села, но вместо того, чтобы любоваться достопримечательностями и туристическими местами родины, воровали все, что видели.

Магазины и гаражи – основная специализация.

Оттуда воровали инструменты, автомобильные колеса, стройматериалы и бытовую технику. Также по теме: Все сбережения – аферисту! На Николаевщине уроженец РФ выманивал деньги у доверчивых пенсионеров

Целый год преступникам везло – копы никак не могли напасть на их след.

Уголовный дуэт уже убедился в своей безнаказанности и воровской удачи.

Здесь и попались…

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ICTV / Чрезвычайные новости / Гастроли завершены! Полиция задержала дуэт серийных воров / 16.12.2021 19:10
16.12.2021 19:10

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