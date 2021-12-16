Video: Гастроли завершены! Полиция задержала дуэт серийных воров

Не жизнь – романтика! Они катались по дорогам Украины, заезжали в города и села, но вместо того, чтобы любоваться достопримечательностями и туристическими местами родины, воровали все, что видели. Магазины и гаражи – основная специализация. Оттуда воровали инструменты, автомобильные колеса, стройматериалы и бытовую технику. [read_more_news] Целый год преступникам везло – копы никак не могли напасть на их след. Уголовный дуэт уже убедился в своей безнаказанности и воровской удачи. Здесь и попались...