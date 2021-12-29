Один погибший, еще один – раненый!

Жуткие последствия вечерней стрельбы — в бильярдном клубе в Одессе.

Там произошло убийство, которое очень похоже на заказное!

Помещение, где все происходило, было буквально усеяно гильзами от огнестрельного оружия. Также по теме: Кто заказал расстрел семьи? Задержали стрелка, совершившего резонансное преступление под Киевом

Стулья – опрокинуты, стены – прострелены.

Это просто чудо, что пули попали только в двух человек!

Кем оказался убит?

И кто – раненый?

На месте гангстерских разборок были корреспонденты.