Video: Гангстерские разборки времен кровавого Чикаго — что не поделили продавцы сигарет в Киеве

Гангстерские разборки времен кровавого Чикаго. Выстрелы, драка, разбросанные вещи и окровавленная жертва. Настоящий боевик на улицах Киева разыгрался в середине дня. Квартет неизвестных пришли с продавцом сигарет на разборки.[read_more_news] Разговора не получилось и тогда в ход пошли кулаки, а затем и оружие. Пули свистели над головами прохожих как в зоне боевых действий. Что же не поделили молодые люди и почему эта война уже надоела местным жителям. Разбирался Игорь Шумик.