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Video: Гангстерские разборки времен кровавого Чикаго — что не поделили продавцы сигарет в Киеве

Гангстерские разборки времен кровавого Чикаго. Выстрелы, драка, разбросанные вещи и окровавленная жертва. Настоящий боевик на улицах Киева разыгрался в середине дня. Квартет неизвестных пришли с продавцом сигарет на разборки.[read_more_news] Разговора не получилось и тогда в ход пошли кулаки, а затем и оружие. Пули свистели над головами прохожих как в зоне боевых действий. Что же не поделили молодые люди и почему эта война уже надоела местным жителям. Разбирался Игорь Шумик.

Гангстерские разборки времен кровавого Чикаго — что не поделили продавцы сигарет в Киеве
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Гангстерские разборки времен кровавого Чикаго.

Выстрелы, драка, разбросанные вещи и окровавленная жертва.

Настоящий боевик на улицах Киева разыгрался в середине дня.

Квартет неизвестных пришли с продавцом сигарет на разборки. Также по теме: Кровавый расстрел средь бела дня на шиномонтаже в Полтаве - подробности разборок

Разговора не получилось и тогда в ход пошли кулаки, а затем и оружие.

Пули свистели над головами прохожих как в зоне боевых действий.

Что же не поделили молодые люди и почему эта война уже надоела местным жителям.

Разбирался Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Гангстерские разборки времен кровавого Чикаго — что не поделили продавцы сигарет в Киеве / 01.10.2021 20:01
01.10.2021 20:01

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