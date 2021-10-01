Гангстерские разборки времен кровавого Чикаго — что не поделили продавцы сигарет в Киеве

На Одещині екс-суддя відбив напад бандитів на власний будинок
На Львівщині 16-річний хлопець разом із друзями напав на таксиста
В Одесі у власній квартирі зв’язаним та вже бездиханним знайшли досить відомого у місті валютника
На Вінниччині розбійники напали на місцевого підприємця
Нічний жах у столиці: бандити напали на будинок родини судді та адвоката
В Одесі атакували інкасаторів
У вашу оселю вдерлися нападники: що можна, а що — ні під час самооборони?
На Волині жінка самотужки дала відсіч озброєній банді