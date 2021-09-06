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Video: Фура на всех парах протаранила магазин — смертельное ДТП на Львовщине

Люди разорваны на куски, разбита стена магазина и грузовик вдребезги. Авария, которая произошла на Львовщине, шокировала без преувеличения всю страну. Водитель фуры вылетел на тротуар, убил двух прохожих, покалечил детей и сам отдал богу душу.  [read_more_news] Нашей Евгении Поликарповой удалось узнать впечатляющие детали этой трагедии. Только представьте, местные рассказывают, что водитель знал о неисправности авто, а отец с дочерью, которые произошли на пути огромной машины, имели все шансы остаться невредимыми.

Фура на всех парах протаранила магазин — смертельное ДТП на Львовщине
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Люди разорваны на куски, разбита стена магазина и грузовик вдребезги.

Авария, которая произошла на Львовщине, шокировала без преувеличения всю страну.

Водитель фуры вылетел на тротуар, убил двух прохожих, покалечил детей и сам отдал богу душу.   Также по теме: Гибель 20-летней беременной в ДТП среди ночи в Винницкой области - что известно

Нашей Евгении Поликарповой удалось узнать впечатляющие детали этой трагедии.

Только представьте, местные рассказывают, что водитель знал о неисправности авто, а отец с дочерью, которые произошли на пути огромной машины, имели все шансы остаться невредимыми.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Фура на всех парах протаранила магазин — смертельное ДТП на Львовщине / 06.09.2021 20:26
06.09.2021 20:26

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