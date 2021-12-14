Video: Роковое столкновение. Смертельное ДТП в Кировоградской области отправило на тот свет 49-летнюю женщину

Смертельная и кровавая авария в Кировоградской области. В роковом столкновении на совершенно новой и идеально ровной дороге столкнулись огромная фура и микроавтобус. Оба автомобиля превратились в груду изуродованного металла. Не обошлось в этой истории без жертв. [read_more_news] Погибла пассажирка белого Мерседеса. Что стало причиной этой страшной трагедии? Смотрите жуткие подробности в сюжете.