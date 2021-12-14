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Video: Роковое столкновение. Смертельное ДТП в Кировоградской области отправило на тот свет 49-летнюю женщину

Смертельная и кровавая авария в Кировоградской области. В роковом столкновении на совершенно новой и идеально ровной дороге столкнулись огромная фура и микроавтобус. Оба автомобиля превратились в груду изуродованного металла. Не обошлось в этой истории без жертв. [read_more_news] Погибла пассажирка белого Мерседеса. Что стало причиной этой страшной трагедии? Смотрите жуткие подробности в сюжете.

Роковое столкновение. Смертельное ДТП в Кировоградской области отправило на тот свет 49-летнюю женщину
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Смертельная и кровавая авария в Кировоградской области.

В роковом столкновении на совершенно новой и идеально ровной дороге столкнулись огромная фура и микроавтобус.

Оба автомобиля превратились в груду изуродованного металла.

Не обошлось в этой истории без жертв. Также по теме: Развлечения с последствиями. В Луцке несовершеннолетний гонщик сбил 6 пешеходов, убегая от полиции

Погибла пассажирка белого Мерседеса.

Что стало причиной этой страшной трагедии?

Смотрите жуткие подробности в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Роковое столкновение. Смертельное ДТП в Кировоградской области отправило на тот свет 49-летнюю женщину / 14.12.2021 19:41
14.12.2021 19:41

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