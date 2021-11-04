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Video: Роковое столкновение фуры и легковушки — в селе Абазовка под Полтавой смертельное ДТП

Грузовик стоит на пешеходном переходе, сзади из-под фуры виднеется скомканная легковушка, а на тротуаре - труп женщины. В селе Абазовка под Полтавой – смертельная авария. Первое, что приходит в голову - водитель грузовика начал резко тормозить, чтобы пропустить пешехода. А водитель легковушки не успел среагировать и влетел в многотонку.[read_more_news] Такая версия не удивила бы никого из местных, ведь авария произошла на злополучном нерегулируемом переходе. На этом месте было уже не одно смертельное столкновение, жертвами которых становились пешеходы. В последний раз летом водитель на бешеной скорости насмерть сбил четырехлетнюю девочку. Но именно эта авария не похожа на предыдущие. Хотя от этого никому не легче.

Роковое столкновение фуры и легковушки — в селе Абазовка под Полтавой смертельное ДТП
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Грузовик стоит на пешеходном переходе, сзади из-под фуры виднеется скомканная легковушка, а на тротуаре — труп женщины.

В селе Абазовка под Полтавой – смертельная авария.

Первое, что приходит в голову — водитель грузовика начал резко тормозить, чтобы пропустить пешехода.

А водитель легковушки не успел среагировать и влетел в многотонку. Также по теме: Под Одессой многотонная фура влетела в маршрутку, полную пассажиров

Такая версия не удивила бы никого из местных, ведь авария произошла на злополучном нерегулируемом переходе.

На этом месте было уже не одно смертельное столкновение, жертвами которых становились пешеходы.

В последний раз летом водитель на бешеной скорости насмерть сбил четырехлетнюю девочку.

Но именно эта авария не похожа на предыдущие.

Хотя от этого никому не легче.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Роковое столкновение фуры и легковушки — в селе Абазовка под Полтавой смертельное ДТП / 04.11.2021 19:56
04.11.2021 19:56

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