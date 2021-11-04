Роковое столкновение фуры и легковушки — в селе Абазовка под Полтавой смертельное ДТП

Грузовик стоит на пешеходном переходе, сзади из-под фуры виднеется скомканная легковушка, а на тротуаре — труп женщины.

В селе Абазовка под Полтавой – смертельная авария.

Первое, что приходит в голову — водитель грузовика начал резко тормозить, чтобы пропустить пешехода.

А водитель легковушки не успел среагировать и влетел в многотонку. Также по теме: Под Одессой многотонная фура влетела в маршрутку, полную пассажиров

Такая версия не удивила бы никого из местных, ведь авария произошла на злополучном нерегулируемом переходе.

На этом месте было уже не одно смертельное столкновение, жертвами которых становились пешеходы.

В последний раз летом водитель на бешеной скорости насмерть сбил четырехлетнюю девочку.

Но именно эта авария не похожа на предыдущие.

Хотя от этого никому не легче.