Video: Роковое соседство с подругой в общежитии – девичий махач закончился смертью
Роковое соседство.
В Борисполе две знакомые снимали комнату в общежитии.
Но к тому дню, когда одна взбешенно набросилась на старшую подругу. [read_more_news]
Побила так, что пострадавшей пришлось делать трепанацию черепа и латать разрыв печени!
Чуда не произошло – жертва агрессорки умерла.
Но вот за что 32-летняя женщина так жестоко поступила с подругой?
И берет ли грех на душу?
Роковое соседство с подругой в общежитии – девичий махач закончился смертью