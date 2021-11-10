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Video: Роковое соседство с подругой в общежитии – девичий махач закончился смертью

Роковое соседство. В Борисполе две знакомые снимали комнату в общежитии. Но к тому дню, когда одна взбешенно набросилась на старшую подругу. [read_more_news] Побила так, что пострадавшей пришлось делать трепанацию черепа и латать разрыв печени! Чуда не произошло – жертва агрессорки умерла. Но вот за что 32-летняя женщина так жестоко поступила с подругой? И берет ли грех на душу?

Роковое соседство с подругой в общежитии – девичий махач закончился смертью
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Роковое соседство.

В Борисполе две знакомые снимали комнату в общежитии.

Но к тому дню, когда одна взбешенно набросилась на старшую подругу. Также по теме: 38-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю подружку дочери

Побила так, что пострадавшей пришлось делать трепанацию черепа и латать разрыв печени!

Чуда не произошло – жертва агрессорки умерла.

Но вот за что 32-летняя женщина так жестоко поступила с подругой?

И берет ли грех на душу?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Роковое соседство с подругой в общежитии – девичий махач закончился смертью / 10.11.2021 20:06
10.11.2021 20:06

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