Роковое соседство с подругой в общежитии – девичий махач закончился смертью

Роковое соседство.

В Борисполе две знакомые снимали комнату в общежитии.

Но к тому дню, когда одна взбешенно набросилась на старшую подругу. Также по теме: 38-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю подружку дочери

Побила так, что пострадавшей пришлось делать трепанацию черепа и латать разрыв печени!

Чуда не произошло – жертва агрессорки умерла.

Но вот за что 32-летняя женщина так жестоко поступила с подругой?

И берет ли грех на душу?