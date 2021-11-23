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Video: Фактически вакцинированы, а по документам – нет. Что делать, если в базе данных нет информации о прививках

Найти любые данные в современном информационном мире - слишком просто. Но только не тогда, когда это очень нужно и когда ты стараешься еще быть честным! Возмутительная ситуация, которая может произойти с каждым из нас. В Запорожье военные неожиданно узнали, что они не вакцинированные от ковида! [read_more_news] Ну, то есть, фактически да, а вот по документам – нет. Первую дозу служилым укололи еще весной, но ни в одной базе об этом – ни слова! Следовательно - ни в транспорте проехаться, ни в торговый центр сходить. Возможно ли теперь доказать, что прививку сделали? Как же проконтролировать, все хорошо и на бумаге?

Фактически вакцинированы, а по документам – нет. Что делать, если в базе данных нет информации о прививках
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Найти любые данные в современном информационном мире — слишком просто.

Но только не тогда, когда это очень нужно и когда ты стараешься еще быть честным!

Возмутительная ситуация, которая может произойти с каждым из нас.

В Запорожье военные неожиданно узнали, что они не вакцинированные от ковида! Также по теме: Вакцинированные украинцы бросаются в последний вагон, чтобы свободно работать и передвигаться - подробности

Ну, то есть, фактически да, а вот по документам – нет.

Первую дозу служилым укололи еще весной, но ни в одной базе об этом – ни слова!

Следовательно — ни в транспорте проехаться, ни в торговый центр сходить.

Возможно ли теперь доказать, что прививку сделали?

Как же проконтролировать, все хорошо и на бумаге?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Фактически вакцинированы, а по документам – нет. Что делать, если в базе данных нет информации о прививках / 23.11.2021 19:30
23.11.2021 19:30

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