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Video: Самый высокий флагшток Херсонщины эпически упал на Лексус чиновника

В Херсоне рухнул 70-метровый флагшток и раздавил припаркованный вблизи внедорожник. Конструкцию устанавливали ко Дню независимости Украины, это должен быть самый высокий флаг Херсонщины. Впрочем, во время работ что-то пошло не так, и длиннющие металлическое сооружение свалилось на землю.

Самый высокий флагшток Херсонщины эпически упал на Лексус чиновника
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В Херсоне рухнул 70-метровый флагшток и раздавил припаркованный вблизи внедорожник.

Конструкцию устанавливали ко Дню независимости Украины, это должен быть самый высокий флаг Херсонщины.

Впрочем, во время работ что-то пошло не так, и длиннющие металлическое сооружение свалилось на землю.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Самый высокий флагшток Херсонщины эпически упал на Лексус чиновника / 20.08.2021 20:15
20.08.2021 20:15

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