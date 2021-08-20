Video: Самый высокий флагшток Херсонщины эпически упал на Лексус чиновника

В Херсоне рухнул 70-метровый флагшток и раздавил припаркованный вблизи внедорожник. Конструкцию устанавливали ко Дню независимости Украины, это должен быть самый высокий флаг Херсонщины. Впрочем, во время работ что-то пошло не так, и длиннющие металлическое сооружение свалилось на землю.