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Video: Элитный Порше сгорел дотла — кому перешла дорогу владелица? Огненный ад на столичных Теремках

Настоящий огненный ад на столичных Теремках. Ночью там было очень жарко. Просто на парковке под многоэтажкой занялись автомобили. [read_more_news] Полностью сгорели практически 5 машин. Уже известно, что это был поджог. Целью нападавших был Порше и они справились почти филигранно - авто уничтожили, но все-таки засветились на камерах наблюдения. За что, кому перешла дорогу владелица - спросил Игорь Шумик.

Элитный Порше сгорел дотла — кому перешла дорогу владелица? Огненный ад на столичных Теремках
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Настоящий огненный ад на столичных Теремках.

Ночью там было очень жарко.

Просто на парковке под многоэтажкой занялись автомобили.  Также по теме: Облил бензином любимую и поджег - огненные страсти в селе под Киевом

Полностью сгорели практически 5 машин.

Уже известно, что это был поджог.

Целью нападавших был Порше и они справились почти филигранно — авто уничтожили, но все-таки засветились на камерах наблюдения.

За что, кому перешла дорогу владелица — спросил Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Элитный Порше сгорел дотла — кому перешла дорогу владелица? Огненный ад на столичных Теремках / 20.10.2021 20:28
20.10.2021 20:28

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