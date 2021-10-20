Video: Элитный Порше сгорел дотла — кому перешла дорогу владелица? Огненный ад на столичных Теремках

Настоящий огненный ад на столичных Теремках. Ночью там было очень жарко. Просто на парковке под многоэтажкой занялись автомобили. [read_more_news] Полностью сгорели практически 5 машин. Уже известно, что это был поджог. Целью нападавших был Порше и они справились почти филигранно - авто уничтожили, но все-таки засветились на камерах наблюдения. За что, кому перешла дорогу владелица - спросил Игорь Шумик.