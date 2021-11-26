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Video: Странную женщину из Бердичева соседи заподозрили в поедании собачек

Тюрьмы можно избежать, если человек психически болен. Но ведь представляете, какая это "радость" для ее соседей? В Бердичеве на Житомирщине жители пятиэтажки годами страдали из-за странной пенсионерки. Она забирала с улицы животных. Но больше их никак не становилось. Люди предполагали, что женщина их просто ест! Ведь самая бедная, как церковная мышь и не за что покупать продукты. Но только соседи приводили в дом специальные службы и правоохранителей - агрессивная зоовладелица угрожала всем расправой. Удалось ли в конце концов спасти хвостатых пленников? И будет ли женщина отвечать за жестокое обращение с животными? А еще за причиненный соседям моральный и материальный ущерб? Это стоит увидеть, но только не уязвимым!

Странную женщину из Бердичева соседи заподозрили в поедании собачек
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Тюрьмы можно избежать, если человек психически болен.

Но ведь представляете, какая это «радость» для ее соседей?

В Бердичеве на Житомирщине жители пятиэтажки годами страдали из-за странной пенсионерки.

Она забирала с улицы животных.

Но больше их никак не становилось.

Люди предполагали, что женщина их просто ест!

Ведь самая бедная, как церковная мышь и не за что покупать продукты.

Но только соседи приводили в дом специальные службы и правоохранителей — агрессивная зоовладелица угрожала всем расправой.

Удалось ли в конце концов спасти хвостатых пленников?

И будет ли женщина отвечать за жестокое обращение с животными?

А еще за причиненный соседям моральный и материальный ущерб?

Это стоит увидеть, но только не уязвимым!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Странную женщину из Бердичева соседи заподозрили в поедании собачек / 26.11.2021 19:32
26.11.2021 19:32

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