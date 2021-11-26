Странную женщину из Бердичева соседи заподозрили в поедании собачек

Тюрьмы можно избежать, если человек психически болен.

Но ведь представляете, какая это «радость» для ее соседей?

В Бердичеве на Житомирщине жители пятиэтажки годами страдали из-за странной пенсионерки.

Она забирала с улицы животных.

Но больше их никак не становилось.

Люди предполагали, что женщина их просто ест!

Ведь самая бедная, как церковная мышь и не за что покупать продукты.

Но только соседи приводили в дом специальные службы и правоохранителей — агрессивная зоовладелица угрожала всем расправой.

Удалось ли в конце концов спасти хвостатых пленников?

И будет ли женщина отвечать за жестокое обращение с животными?

А еще за причиненный соседям моральный и материальный ущерб?

Это стоит увидеть, но только не уязвимым!