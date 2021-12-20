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Video: Чудеса случаются. В день святого Николая три человека выжили после взрыва во Львовской области

Чудеса случаются. На Львовщине в сам день святого Николая три человека выжили после взрыва. Только представьте: двое молодых людей заметили, что ночью занялось жилье пенсионерки и бросились на спасение старушки. Как только они оттащили женщину за забор, как тут же рвануло. [read_more_news] И так мощно, что дом сложился как карточный домик. Соседи шокированы, ведь взрыв мог похоронить сразу три человеческих жизни. Наша Евгения Поликарпова вернулась с места трагедии и готова рассказать без преувеличения поразительные факты.

Чудеса случаются. В день святого Николая три человека выжили после взрыва во Львовской области
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Чудеса случаются.

На Львовщине в сам день святого Николая три человека выжили после взрыва.

Только представьте: двое молодых людей заметили, что ночью занялось жилье пенсионерки и бросились на спасение старушки.

Как только они оттащили женщину за забор, как тут же рвануло. Также по теме: Невероятное спасение отпрыска графского рода Карпинских - подробности пожара в Дубно

И так мощно, что дом сложился как карточный домик.

Соседи шокированы, ведь взрыв мог похоронить сразу три человеческих жизни.

Наша Евгения Поликарпова вернулась с места трагедии и готова рассказать без преувеличения поразительные факты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Чудеса случаются. В день святого Николая три человека выжили после взрыва во Львовской области / 20.12.2021 20:03
20.12.2021 20:03

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