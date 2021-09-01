Внук в коме из-за бабушки? Черкассы всколыхнула шокирующая история 7-летнего мальчика

Черкассы всколыхнула шокирующая история 7-летнего Андрюши, которого госпитализировали в больницу без сознания, с травмой головы.

Скорую вызвала бабушка, когда не смогла разбудить внука.

Но когда медики осмотрели мальчика — ужаснулись. Также по теме: Мальчик попал под колеса наркомана на глазах у мамы - ДТП в Ивано-Франковске

На его теле, кроме многочисленных синяков и шрамов, уже были пролежни.

Сейчас состояние мальчика крайне тяжелое.

Он на аппарате искусственной вентиляции легких и не приходит в сознание.

В полиции уже открыли уголовные дела и выясняют, что на самом деле произошло с ребенком.

Бабушке, в которой гостил внук, уже объявили подозрение за оставление ребенка в опасности.