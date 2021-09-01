seach
ICTV - Разом краще

Video: Внук в коме из-за бабушки? Черкассы всколыхнула шокирующая история 7-летнего мальчика

Черкассы всколыхнула шокирующая история 7-летнего Андрюши, которого госпитализировали в больницу без сознания, с травмой головы. Скорую вызвала бабушка, когда не смогла разбудить внука. Но когда медики осмотрели мальчика - ужаснулись.[read_more_news] На его теле, кроме многочисленных синяков и шрамов, уже были пролежни. Сейчас состояние мальчика крайне тяжелое. Он на аппарате искусственной вентиляции легких и не приходит в сознание. В полиции уже открыли уголовные дела и выясняют, что на самом деле произошло с ребенком. Бабушке, в которой гостил внук, уже объявили подозрение за оставление ребенка в опасности.

Внук в коме из-за бабушки? Черкассы всколыхнула шокирующая история 7-летнего мальчика
0 Комментировать

Черкассы всколыхнула шокирующая история 7-летнего Андрюши, которого госпитализировали в больницу без сознания, с травмой головы.

Скорую вызвала бабушка, когда не смогла разбудить внука.

Но когда медики осмотрели мальчика — ужаснулись. Также по теме: Мальчик попал под колеса наркомана на глазах у мамы - ДТП в Ивано-Франковске

На его теле, кроме многочисленных синяков и шрамов, уже были пролежни.

Сейчас состояние мальчика крайне тяжелое.

Он на аппарате искусственной вентиляции легких и не приходит в сознание.

В полиции уже открыли уголовные дела и выясняют, что на самом деле произошло с ребенком.

Бабушке, в которой гостил внук, уже объявили подозрение за оставление ребенка в опасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Внук в коме из-за бабушки? Черкассы всколыхнула шокирующая история 7-летнего мальчика / 01.09.2021 20:05
01.09.2021 20:05

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь