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Video: Дикие кабаны стаями заселяют села, атакуя украинцев

Как напиться крайне, можно увидеть, как кабаны целыми стаями заселяют украинские села. Хотя эта история поражает вполне трезвых жителей нескольких деревень в Черкасской области. Ведь дикие пятачки обнаглели настолько, что беззастенчиво копаются в чужих домах, сараях и огородах.[read_more_news] Казалось бы, логическое решение – разрешить на них охоту. Но здесь и кроется дьявол – в деталях. Как приходится селянам уживаться рядом с вороватыми кабанами? И какая судьба ждет людей и их новых соседей? Смотрите.

Дикие кабаны стаями заселяют села, атакуя украинцев
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Как напиться крайне, можно увидеть, как кабаны целыми стаями заселяют украинские села.

Хотя эта история поражает вполне трезвых жителей нескольких деревень в Черкасской области.

Ведь дикие пятачки обнаглели настолько, что беззастенчиво копаются в чужих домах, сараях и огородах. Также по теме: Дикі кабани з комфотром оселилися у центрі Львова

Казалось бы, логическое решение – разрешить на них охоту.

Но здесь и кроется дьявол – в деталях.

Как приходится селянам уживаться рядом с вороватыми кабанами?

И какая судьба ждет людей и их новых соседей?

Смотрите.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дикие кабаны стаями заселяют села, атакуя украинцев / 17.01.2022 20:33
17.01.2022 20:33

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