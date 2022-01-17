Дикие кабаны стаями заселяют села, атакуя украинцев

Как напиться крайне, можно увидеть, как кабаны целыми стаями заселяют украинские села.

Хотя эта история поражает вполне трезвых жителей нескольких деревень в Черкасской области.

Ведь дикие пятачки обнаглели настолько, что беззастенчиво копаются в чужих домах, сараях и огородах. Также по теме: Дикі кабани з комфотром оселилися у центрі Львова

Казалось бы, логическое решение – разрешить на них охоту.

Но здесь и кроется дьявол – в деталях.

Как приходится селянам уживаться рядом с вороватыми кабанами?

И какая судьба ждет людей и их новых соседей?

Смотрите.