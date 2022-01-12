Близнецы остались сиротами после страшного ДТП в Харьковской области

Пошел на обгон – и на тот свет вместе с собой забрал еще двоих ни в чем невинных людей.

Невыразимая ужасная авария на Харьковщине.

Сегодня около 9 часов утра на кольцевой дороге в районе поселка Черкасской Лозовой на встречную полосу вылетела черная легковушка КИА и взяла на таран автомобиль такси.

Удар был такой силы, что в мгновение ока обе легковушки превратились в груду металлолома. Также по теме: ТОП ДТП за Новогодние праздники - смертельно опасные уловки на дороге

Вдобавок такси еще и насадило на отбойник.

Там в салоне, кроме 31-летнего водителя, находились его 29-летняя жена и двое детей – двойняшки, которым всего по три годика.

К сожалению, выжить в их месиве удалось только детям.

И оба водителя и пассажирка такси погибли на месте.

Как такое вообще могло произойти?