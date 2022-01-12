seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:37Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: Близнецы остались сиротами после страшного ДТП в Харьковской области

Пошел на обгон – и на тот свет вместе с собой забрал еще двоих ни в чем невинных людей. Невыразимая ужасная авария на Харьковщине. Сегодня около 9 часов утра на кольцевой дороге в районе поселка Черкасской Лозовой на встречную полосу вылетела черная легковушка КИА и взяла на таран автомобиль такси. Удар был такой силы, что в мгновение ока обе легковушки превратились в груду металлолома. [read_more_news] Вдобавок такси еще и насадило на отбойник. Там в салоне, кроме 31-летнего водителя, находились его 29-летняя жена и двое детей – двойняшки, которым всего по три годика. К сожалению, выжить в их месиве удалось только детям. И оба водителя и пассажирка такси погибли на месте. Как такое вообще могло произойти?

Близнецы остались сиротами после страшного ДТП в Харьковской области
0 Комментировать

Пошел на обгон – и на тот свет вместе с собой забрал еще двоих ни в чем невинных людей.

Невыразимая ужасная авария на Харьковщине.

Сегодня около 9 часов утра на кольцевой дороге в районе поселка Черкасской Лозовой на встречную полосу вылетела черная легковушка КИА и взяла на таран автомобиль такси.

Удар был такой силы, что в мгновение ока обе легковушки превратились в груду металлолома. Также по теме: ТОП ДТП за Новогодние праздники - смертельно опасные уловки на дороге

Вдобавок такси еще и насадило на отбойник.

Там в салоне, кроме 31-летнего водителя, находились его 29-летняя жена и двое детей – двойняшки, которым всего по три годика.

К сожалению, выжить в их месиве удалось только детям.

И оба водителя и пассажирка такси погибли на месте.

Как такое вообще могло произойти?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Близнецы остались сиротами после страшного ДТП в Харьковской области / 12.01.2022 19:12
12.01.2022 19:12

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь