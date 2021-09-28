Два бездыханных тела после долгой гулянки — мертвого хозяина подозревают в убийстве любимой

Неописуемый ужас — в небольшом городке Купянске Харьковской области.

Утром мужчина пришел к соседу после посиделок, и едва не поседел от увиденного.

В одной из комнат на разных кроватях мирно лежали двое — его собственная любимая и сам товарищ.

И добудиться их было невозможно. Также по теме: Банда во главе с экс-депутатом сливала газ из поездов

46-летний хозяин вовсе не подавал признаков жизни, а женщина еще едва заметно дышала!

Как она оказалась дома у соседа?

И чем закончилась попытка спасения?

Полиция теперь подозревает погибшего хозяина — но в чем?

Сердце разрывается — до чего могут довести коммунальные долги!