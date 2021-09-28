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Video: Два бездыханных тела после долгой гулянки — мертвого хозяина подозревают в убийстве любимой

Неописуемый ужас - в небольшом городке Купянске Харьковской области. Утром мужчина пришел к соседу после посиделок, и едва не поседел от увиденного. В одной из комнат на разных кроватях мирно лежали двое - его собственная любимая и сам товарищ. И добудиться их было невозможно. [read_more_news] 46-летний хозяин вовсе не подавал признаков жизни, а женщина еще едва заметно дышала! Как она оказалась дома у соседа? И чем закончилась попытка спасения? Полиция теперь подозревает погибшего хозяина - но в чем? Сердце разрывается - до чего могут довести коммунальные долги!

Два бездыханных тела после долгой гулянки — мертвого хозяина подозревают в убийстве любимой
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Неописуемый ужас — в небольшом городке Купянске Харьковской области.

Утром мужчина пришел к соседу после посиделок, и едва не поседел от увиденного.

В одной из комнат на разных кроватях мирно лежали двое — его собственная любимая и сам товарищ.

И добудиться их было невозможно.  Также по теме: Банда во главе с экс-депутатом сливала газ из поездов

46-летний хозяин вовсе не подавал признаков жизни, а женщина еще едва заметно дышала!

Как она оказалась дома у соседа?

И чем закончилась попытка спасения?

Полиция теперь подозревает погибшего хозяина — но в чем?

Сердце разрывается — до чего могут довести коммунальные долги!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Два бездыханных тела после долгой гулянки — мертвого хозяина подозревают в убийстве любимой / 28.09.2021 20:34
28.09.2021 20:34

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