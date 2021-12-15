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Video: ДТП в Луцке – что сказал 16-летний гонщик в суде после наезда на толпу пешеходов

На зебре въехал в толпу пешеходов, среди которых был и ребенок, но за решетку пока не отправится. В Луцке выбирали меру пресечения подростку, который, убегая от патрульных, помчался на красный свет и сбил сразу шесть человек. К счастью, в этом жутком происшествии обошлось без погибших, но одна женщина после аварии так и не пришла в себя – ее состояние крайне тяжелое.[read_more_news] Серьезно пострадал и пятилетний сын. Что же сказал несовершеннолетний гонщик в суде, зачем бежал и сожалеет ли о содеянном? Все подробности – дальше в сюжете.

ДТП в Луцке – что сказал 16-летний гонщик в суде после наезда на толпу пешеходов
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На зебре въехал в толпу пешеходов, среди которых был и ребенок, но за решетку пока не отправится.

В Луцке выбирали меру пресечения подростку, который, убегая от патрульных, помчался на красный свет и сбил сразу шесть человек.

К счастью, в этом жутком происшествии обошлось без погибших, но одна женщина после аварии так и не пришла в себя – ее состояние крайне тяжелое. Также по теме: Что рассказывает харьковский мажор в суде после смертельного ДТП

Серьезно пострадал и пятилетний сын.

Что же сказал несовершеннолетний гонщик в суде, зачем бежал и сожалеет ли о содеянном?

Все подробности – дальше в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / ДТП в Луцке – что сказал 16-летний гонщик в суде после наезда на толпу пешеходов / 15.12.2021 19:49
15.12.2021 19:49

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