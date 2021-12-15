Video: ДТП в Луцке – что сказал 16-летний гонщик в суде после наезда на толпу пешеходов

На зебре въехал в толпу пешеходов, среди которых был и ребенок, но за решетку пока не отправится. В Луцке выбирали меру пресечения подростку, который, убегая от патрульных, помчался на красный свет и сбил сразу шесть человек. К счастью, в этом жутком происшествии обошлось без погибших, но одна женщина после аварии так и не пришла в себя – ее состояние крайне тяжелое.[read_more_news] Серьезно пострадал и пятилетний сын. Что же сказал несовершеннолетний гонщик в суде, зачем бежал и сожалеет ли о содеянном? Все подробности – дальше в сюжете.