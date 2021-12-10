Video: ДТП под Полтавой — у людей не осталось шансов на спасение

Под Полтавой произошло смертельное столкновение легкового и грузового автомобиля. Вблизи села Стасов Славута врезалась в КрАЗ. В результате удара легковушка передней частью залетела под грузовой транспорт. После такого у находившихся в салоне людей не осталось шансов на спасение. Посмотрите на последствия этого трагического случая и еще раз подумайте – стоят ли спешка, опасные маневры на дороге двух оборванных жизней?