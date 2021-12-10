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Video: ДТП под Полтавой — у людей не осталось шансов на спасение

Под Полтавой произошло смертельное столкновение легкового и грузового автомобиля. Вблизи села Стасов Славута врезалась в КрАЗ. В результате удара легковушка передней частью залетела под грузовой транспорт. После такого у находившихся в салоне людей не осталось шансов на спасение. Посмотрите на последствия этого трагического случая и еще раз подумайте – стоят ли спешка, опасные маневры на дороге двух оборванных жизней?

ДТП под Полтавой — у людей не осталось шансов на спасение
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Под Полтавой произошло смертельное столкновение легкового и грузового автомобиля.

Вблизи села Стасов Славута врезалась в КрАЗ.

В результате удара легковушка передней частью залетела под грузовой транспорт.

После такого у находившихся в салоне людей не осталось шансов на спасение.

Посмотрите на последствия этого трагического случая и еще раз подумайте – стоят ли спешка, опасные маневры на дороге двух оборванных жизней?

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ICTV / Чрезвычайные новости / ДТП под Полтавой — у людей не осталось шансов на спасение / 10.12.2021 18:59
10.12.2021 18:59

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