Друзья ехали с праздника! Молниеносная авария в Черкасской области, словно из фильма-катастрофы

Как будто после взрыва — капот, а крышу буквально сорвало.

Жуткая авария на Черкасщине, словно из фильма катастрофы.

Друзья ехали с празднования, но один из них отправился прямой дорогой в мир иной.

Трагедия произошла молниеносно.

Участники и свидетели даже не успели понять – что же произошло? Также по теме: Зерновоз смял оппонента на дороге как жестянку - адское ДТП в Черкасской области

На оживленной трассе легковушка на полном ходу протаранила впереди ехавший грузовик.

От авто осталась куча сокрушенного металла.

А рядом в луже крови лежало окровавленное и уже бездыханное тело, которое просто выбросило из авто.

Что стало причиной кровавой аварии?

Зачем водитель седана совершил такой резкий и необдуманный манёвр?

Шокирующие кадры.