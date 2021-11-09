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Video: Друзья ехали с праздника! Молниеносная авария в Черкасской области, словно из фильма-катастрофы

Как будто после взрыва - капот, а крышу буквально сорвало. Жуткая авария на Черкасщине, словно из фильма катастрофы. Друзья ехали с празднования, но один из них отправился прямой дорогой в мир иной. Трагедия произошла молниеносно. Участники и свидетели даже не успели понять – что же произошло? [read_more_news] На оживленной трассе легковушка на полном ходу протаранила впереди ехавший грузовик. От авто осталась куча сокрушенного металла. А рядом в луже крови лежало окровавленное и уже бездыханное тело, которое просто выбросило из авто. Что стало причиной кровавой аварии? Зачем водитель седана совершил такой резкий и необдуманный манёвр? Шокирующие кадры.

Друзья ехали с праздника! Молниеносная авария в Черкасской области, словно из фильма-катастрофы
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Как будто после взрыва — капот, а крышу буквально сорвало.

Жуткая авария на Черкасщине, словно из фильма катастрофы.

Друзья ехали с празднования, но один из них отправился прямой дорогой в мир иной.

Трагедия произошла молниеносно.

Участники и свидетели даже не успели понять – что же произошло? Также по теме: Зерновоз смял оппонента на дороге как жестянку - адское ДТП в Черкасской области

На оживленной трассе легковушка на полном ходу протаранила впереди ехавший грузовик.

От авто осталась куча сокрушенного металла.

А рядом в луже крови лежало окровавленное и уже бездыханное тело, которое просто выбросило из авто.

Что стало причиной кровавой аварии?

Зачем водитель седана совершил такой резкий и необдуманный манёвр?

Шокирующие кадры.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Друзья ехали с праздника! Молниеносная авария в Черкасской области, словно из фильма-катастрофы / 09.11.2021 19:39
09.11.2021 19:39

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