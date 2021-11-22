Друзья пришли защищать женщину от тирана, но сами оказались на острие ножа – кровавая развязка семейной драмы

Кровавая развязка семейной драмы длиной в полтора десятилетия.

Поселок Ракитное в Киевской области буквально гудит от ужасной новости.

Посреди дня шокированные прохожие увидели окровавленного мужчину, который бежал по улице и умолял о помощи.

Несчастному срочно вызвали скорую.

А уже скоро узнали – этому раненому еще повезло! Также по теме: Зарезал любовницу и попытался устроить себе харакири - любовная драма в Белгород-Днестровском

Ибо его друга медики спасти не успели он истек кровью на руках родной сестры.

Обоих мужчин потрепал ножом 43-летний Иван.

Но как они очутились в его квартире?

Почему разница называет жертвой самое себя?

Местные же намекают роковая роль в этой жуткой истории принадлежит женщине.