Друзья голыми руками задержали браконьера — хотел подстрелить зайца, а попал в ногу парню

Хотел подстрелить зайца, а попал в ногу парню!

В селе на Киевщине два друга голыми руками задержали браконьера.

Незнакомец ночью ходил с фонариком под домами.

Добровольно сдаваться не собирался и начал отстреливаться. Также по теме: Руководитель СБУ в Харьковской области после скудной рыбалки устроил облаву на банду браконьеров

В результате один из юношей получил пуля в стопу.

Но досталось и стрелку.

И теперь он в больнице с сотрясением мозга и синяками на лице.

Правоохранители открыли сразу несколько производств против обеих сторон.

Теперь разбираются.

Выясняли детали этой запутанной истории и Чрезвычайные новости во главе с нашим Александром Храпачем.