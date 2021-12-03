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Video: Друзья голыми руками задержали браконьера — хотел подстрелить зайца, а попал в ногу парню

Хотел подстрелить зайца, а попал в ногу парню! В селе на Киевщине два друга голыми руками задержали браконьера. Незнакомец ночью ходил с фонариком под домами. Добровольно сдаваться не собирался и начал отстреливаться. [read_more_news] В результате один из юношей получил пуля в стопу. Но досталось и стрелку. И теперь он в больнице с сотрясением мозга и синяками на лице. Правоохранители открыли сразу несколько производств против обеих сторон. Теперь разбираются. Выясняли детали этой запутанной истории и Чрезвычайные новости во главе с нашим Александром Храпачем.

Друзья голыми руками задержали браконьера — хотел подстрелить зайца, а попал в ногу парню
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Хотел подстрелить зайца, а попал в ногу парню!

В селе на Киевщине два друга голыми руками задержали браконьера.

Незнакомец ночью ходил с фонариком под домами.

Добровольно сдаваться не собирался и начал отстреливаться. Также по теме: Руководитель СБУ в Харьковской области после скудной рыбалки устроил облаву на банду браконьеров

В результате один из юношей получил пуля в стопу.

Но досталось и стрелку.

И теперь он в больнице с сотрясением мозга и синяками на лице.

Правоохранители открыли сразу несколько производств против обеих сторон.

Теперь разбираются.

Выясняли детали этой запутанной истории и Чрезвычайные новости во главе с нашим Александром Храпачем.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Друзья голыми руками задержали браконьера — хотел подстрелить зайца, а попал в ногу парню / 03.12.2021 20:00
03.12.2021 20:00

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