Жертва домашнего насилия убила своего тирана — семейная трагедия в Одессе

Семейная трагедия в Одессе.

37-летняя женщина из ружья в упор застрелила своего мужа, отца двух ее сыновей.

Все произошло вечером прямо во дворе, где жила семья. Также по теме: 58-летняя жена зарезала молодого 29-летнего мужа одним точным ударом в сердце

Мужчина привел ружье на женщину, но ей удалось вывернуть ружье.

Каким образом бедной это удалось?

Кого защищают соседи?

И что грозит подозреваемой в страшном преступлении?