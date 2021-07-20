Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Жертва домашнего насилия убила своего тирана — семейная трагедия в Одессе

Семейная трагедия в Одессе. 37-летняя женщина из ружья в упор застрелила своего мужа, отца двух ее сыновей. Все произошло вечером прямо во дворе, где жила семья. [read_more_news] Мужчина привел ружье на женщину, но ей удалось вывернуть ружье. Каким образом бедной это удалось? Кого защищают соседи? И что грозит подозреваемой в страшном преступлении?

Жертва домашнего насилия убила своего тирана — семейная трагедия в Одессе
0 Комментировать

Семейная трагедия в Одессе.

37-летняя женщина из ружья в упор застрелила своего мужа, отца двух ее сыновей.

Все произошло вечером прямо во дворе, где жила семья. Также по теме: 58-летняя жена зарезала молодого 29-летнего мужа одним точным ударом в сердце

Мужчина привел ружье на женщину, но ей удалось вывернуть ружье.

Каким образом бедной это удалось?

Кого защищают соседи?

И что грозит подозреваемой в страшном преступлении?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Жертва домашнего насилия убила своего тирана — семейная трагедия в Одессе / 20.07.2021 19:57
20.07.2021 19:57

Материалы по теме

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить