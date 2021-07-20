Video: Жертва домашнего насилия убила своего тирана — семейная трагедия в Одессе
Семейная трагедия в Одессе.
37-летняя женщина из ружья в упор застрелила своего мужа, отца двух ее сыновей.
Все произошло вечером прямо во дворе, где жила семья. [read_more_news]
Мужчина привел ружье на женщину, но ей удалось вывернуть ружье.
Каким образом бедной это удалось?
Кого защищают соседи?
И что грозит подозреваемой в страшном преступлении?
Жертва домашнего насилия убила своего тирана — семейная трагедия в Одессе