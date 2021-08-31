Жена в морозилке, муж в ванной. Откровения убийцы любимой в суде

А этот ужас до сих пор не укладывается в голове.

Кричащая дикость в столице, которой нет никакого объяснения.

Изверга, который расчленил тело своей жены на мелкие куски и хранил человеческие останки в морозильной камере в своей комнате — наконец доставили в суд. Также по теме: Заморозил мертвую возлюбленную в морозилке! В Киеве мужчина убил и расчленил жену

35-летний мерзавец после совершенного скрылся в Черкассы.

А когда его выследили копы и осадили, попытался убить еще и себя.

Кто же он, этот свирепый маньяк?

Что произошло в, казалось бы, образцовой семье?

Почему со своей любимой он расправился настолько жестоко? Это шок.