Жена в морозилке, муж в ванной. Откровения убийцы любимой в суде

На Троещине рецидивист выбросил любимую с балкона 7-го этажа
Публичная казнь иностранца в Киеве — что не поделили бандиты
Козы захватили Киев! История появления рогатых на Позняках
Известный ветеран АТО терроризирует собственных соседей — печальная история из Киева
В Киеве разоблачили ателье, которое одевало весь украинский бомонд в дорогущие лохмотья
Жестокий сын во время ссоры не пожалел мать — убийство в Киеве
Вступился за человека и умер от руки лучшего друга — убийство под Киевом
19-летний пассажир жестоко поиздевался над 37-летним таксистом