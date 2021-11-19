Жена следила за любимым лучше собственных детей? Родители потеряли потомство в страшном пожаре

Шок в Хмельницкой области.

В собственном доме погибли в пожаре четверо детей.

Самой старшей было всего 6, младшей – 7 месяцев. Также по теме: Возлюбленный забил жену до смерти на глазах у детей - ужас на Черниговщине

Родители уверяют, что спали, когда начался пожар.

А когда проснулись и начали спасать малышей и тушить дом, было уже поздно.

Соседи имеют противоположное мнение и во всем винят именно родителей — будто те причастны к их смерти.