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Video: Жена следила за любимым лучше собственных детей? Родители потеряли потомство в страшном пожаре

Шок в Хмельницкой области. В собственном доме погибли в пожаре четверо детей. Самой старшей было всего 6, младшей – 7 месяцев. [read_more_news] Родители уверяют, что спали, когда начался пожар. А когда проснулись и начали спасать малышей и тушить дом, было уже поздно. Соседи имеют противоположное мнение и во всем винят именно родителей - будто те причастны к их смерти.

Жена следила за любимым лучше собственных детей? Родители потеряли потомство в страшном пожаре
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Шок в Хмельницкой области.

В собственном доме погибли в пожаре четверо детей.

Самой старшей было всего 6, младшей – 7 месяцев. Также по теме: Возлюбленный забил жену до смерти на глазах у детей - ужас на Черниговщине

Родители уверяют, что спали, когда начался пожар.

А когда проснулись и начали спасать малышей и тушить дом, было уже поздно.

Соседи имеют противоположное мнение и во всем винят именно родителей — будто те причастны к их смерти.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жена следила за любимым лучше собственных детей? Родители потеряли потомство в страшном пожаре / 19.11.2021 19:23
19.11.2021 19:23

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