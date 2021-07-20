Жена — без головы на диване, дочь в крови в коридоре! Домашний убийца из Луцка

Кровавое месиво в Луцке.

Ужас, который трудно понять!

Убийце просто сорвало крышу.

Он топором зарубил бывшую жену, с которой жил под одной крышей.

Только представьте, тиран набросился на бедную просто в постели и отрубил ей голову. Также по теме: Жалела, не задушила еще в утробе - за такое сын голову матери оставил себе в качестве сувенира

Не пощадил даже свою 22-во летнюю дочь, на которую тоже набросился с тесаком.

Догнал ее в коридоре и не оставил ни одного шанса выжить.

За что так дико расправился с родными?

Кто этот изверг, и удалось его поймать?

Неописуемая трагедия, от которой кровь стынет — в репортаже Павла Шамшина.