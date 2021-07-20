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Video: Жена — без головы на диване, дочь в крови в коридоре! Домашний убийца из Луцка

Кровавое месиво в Луцке. Ужас, который трудно понять! Убийце просто сорвало крышу. Он топором зарубил бывшую жену, с которой жил под одной крышей. Только представьте, тиран набросился на бедную просто в постели и отрубил ей голову. [read_more_news] Не пощадил даже свою 22-во летнюю дочь, на которую тоже набросился с тесаком. Догнал ее в коридоре и не оставил ни одного шанса выжить. За что так дико расправился с родными? Кто этот изверг, и удалось его поймать? Неописуемая трагедия, от которой кровь стынет - в репортаже Павла Шамшина.

Жена — без головы на диване, дочь в крови в коридоре! Домашний убийца из Луцка
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Кровавое месиво в Луцке.

Ужас, который трудно понять!

Убийце просто сорвало крышу.

Он топором зарубил бывшую жену, с которой жил под одной крышей.

Только представьте, тиран набросился на бедную просто в постели и отрубил ей голову. Также по теме: Жалела, не задушила еще в утробе - за такое сын голову матери оставил себе в качестве сувенира

Не пощадил даже свою 22-во летнюю дочь, на которую тоже набросился с тесаком.

Догнал ее в коридоре и не оставил ни одного шанса выжить.

За что так дико расправился с родными?

Кто этот изверг, и удалось его поймать?

Неописуемая трагедия, от которой кровь стынет — в репортаже Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жена — без головы на диване, дочь в крови в коридоре! Домашний убийца из Луцка / 20.07.2021 19:49
20.07.2021 19:49

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