Video: Драгдилеры наращивают обороты в Украине — что известно

А таким масштабам позавидовал бы даже сам Пабло Эскобар. Высоченные кусты конопли в Чернигове, пачки с амфетамином в Киеве и наркотическое зелье для заключенных Винницкой области. Большие и маленькие - драг дилеры Украины наращивают свои потуги. [read_more_news] Настоящие плантации прямо у себя дома за высоким забором или продажи через знакомых и телеграмм-канал. На что надеются нарко предприниматели загадка, все равно их безбожно сдают соседи или клиенты. Только посмотрите, что ждет тех, кто думает быстро разбогатеть и мечтает миллионными доходами благодаря наркотикам - у вас пропадет желание рисковать.