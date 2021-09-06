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Video: Драгдилеры наращивают обороты в Украине — что известно

А таким масштабам позавидовал бы даже сам Пабло Эскобар. Высоченные кусты конопли в Чернигове, пачки с амфетамином в Киеве и наркотическое зелье для заключенных Винницкой области. Большие и маленькие - драг дилеры Украины наращивают свои потуги. [read_more_news] Настоящие плантации прямо у себя дома за высоким забором или продажи через знакомых и телеграмм-канал. На что надеются нарко предприниматели загадка, все равно их безбожно сдают соседи или клиенты. Только посмотрите, что ждет тех, кто думает быстро разбогатеть и мечтает миллионными доходами благодаря наркотикам - у вас пропадет желание рисковать.

Драгдилеры наращивают обороты в Украине — что известно
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А таким масштабам позавидовал бы даже сам Пабло Эскобар.

Высоченные кусты конопли в Чернигове, пачки с амфетамином в Киеве и наркотическое зелье для заключенных Винницкой области.

Большие и маленькие — драг дилеры Украины наращивают свои потуги. Также по теме: Как масштабная плантация конопли зрелая в Кривом Роге - ТОП новостей о наркоторговле в Украине

Настоящие плантации прямо у себя дома за высоким забором или продажи через знакомых и телеграмм-канал.

На что надеются нарко предприниматели загадка, все равно их безбожно сдают соседи или клиенты.

Только посмотрите, что ждет тех, кто думает быстро разбогатеть и мечтает миллионными доходами благодаря наркотикам — у вас пропадет желание рисковать.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Драгдилеры наращивают обороты в Украине — что известно / 06.09.2021 20:27
06.09.2021 20:27

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