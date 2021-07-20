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Video: Взрослый мужчина развращал 11-летнего мальчика на камеру его маленького друга

Эта история точно не оставит равнодушным никого. За маской странности и доброжелательности оказался настоящий 59-летний извращенец. Пока он голышом бегал по селу и ложился посреди дороги, никто и не обращал на него внимания.[read_more_news] Но однажды этот человек совершил такое, от чего волосы встают дыбом. Он решил удовлетворить свои естественные потребности за счет малолетнего ребенка. Удалось ли спасти жертву взбесившегося маньяка? Кем оказался негодяй?

Взрослый мужчина развращал 11-летнего мальчика на камеру его маленького друга
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Эта история точно не оставит равнодушным никого.

За маской странности и доброжелательности оказался настоящий 59-летний извращенец.

Пока он голышом бегал по селу и ложился посреди дороги, никто и не обращал на него внимания. Также по теме: Педофила потеряли в райотделе - как насильнику удалось скрыться

Но однажды этот человек совершил такое, от чего волосы встают дыбом.

Он решил удовлетворить свои естественные потребности за счет малолетнего ребенка.

Удалось ли спасти жертву взбесившегося маньяка?

Кем оказался негодяй?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Взрослый мужчина развращал 11-летнего мальчика на камеру его маленького друга / 20.07.2021 20:21
20.07.2021 20:21

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