Video: Дочь жила с мумией матери и этим наслаждалась? Жуткая история из Днепра
Она точно не в себе.
Даже справку имеет.
Поэтому соседи и боялись приближаться к 64-летней Валентине.
А когда почувствовали неприятный запах из квартиры, то спросить прямо никак не решались. [read_more_news]
Хотя и догадывались - с летней матерью Вали точно не все в порядке.
Последний раз женщину видели только осенью.
Жители вызвали копов.
Но и их ненормальная в помещение не пустила.
Жуткая история из Днепропетровщины.
От такого опасного соседства, к сожалению, никто не застрахован.
Дочь жила с мумией матери и этим наслаждалась? Жуткая история из Днепра