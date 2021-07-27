Дочь жила с мумией матери и этим наслаждалась? Жуткая история из Днепра

Она точно не в себе.

Даже справку имеет.

Поэтому соседи и боялись приближаться к 64-летней Валентине.

А когда почувствовали неприятный запах из квартиры, то спросить прямо никак не решались. Также по теме: Настоящая человеческая мумия за диваном у соседа. Как оно - жить с трупом брата?

Хотя и догадывались — с летней матерью Вали точно не все в порядке.

Последний раз женщину видели только осенью.

Жители вызвали копов.

Но и их ненормальная в помещение не пустила.

Жуткая история из Днепропетровщины.

От такого опасного соседства, к сожалению, никто не застрахован.