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Video: Дочь жила с мумией матери и этим наслаждалась? Жуткая история из Днепра

Она точно не в себе. Даже справку  имеет. Поэтому соседи и боялись приближаться к 64-летней Валентине. А когда почувствовали неприятный запах из квартиры, то спросить прямо никак не решались. [read_more_news] Хотя и догадывались - с летней матерью Вали  точно не все в порядке. Последний раз женщину видели только осенью. Жители вызвали копов. Но и их ненормальная в помещение не пустила. Жуткая история из Днепропетровщины. От такого опасного соседства, к сожалению, никто не застрахован.

Дочь жила с мумией матери и этим наслаждалась? Жуткая история из Днепра
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Она точно не в себе.

Даже справку  имеет.

Поэтому соседи и боялись приближаться к 64-летней Валентине.

А когда почувствовали неприятный запах из квартиры, то спросить прямо никак не решались. Также по теме: Настоящая человеческая мумия за диваном у соседа. Как оно - жить с трупом брата?

Хотя и догадывались — с летней матерью Вали  точно не все в порядке.

Последний раз женщину видели только осенью.

Жители вызвали копов.

Но и их ненормальная в помещение не пустила.

Жуткая история из Днепропетровщины.

От такого опасного соседства, к сожалению, никто не застрахован.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дочь жила с мумией матери и этим наслаждалась? Жуткая история из Днепра / 27.07.2021 20:04
27.07.2021 20:04

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