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Video: Дончанин открыл стрельбу в киевском ресторане

В столице в ресторане устроили массовое побоище, а затем раздались еще и выстрелы. Страшно даже подумать, что пережили посетители, пришедшие отдохнуть, выпить кофе, а пришлось прятаться от пуль под столами! Оружие достал какой-то неадекват, он даже не целился, а просто выпускал патроны кто знает куда. [read_more_news] И оказывается этот психопат приехал к общественному месту с целым арсеналом, в машине у мужчины нашли автомат и охотничьи ружья, с кучей патронов. Чем закончилось это безумие смотрите сами.

Дончанин открыл стрельбу в киевском ресторане
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В столице в ресторане устроили массовое побоище, а затем раздались еще и выстрелы.

Страшно даже подумать, что пережили посетители, пришедшие отдохнуть, выпить кофе, а пришлось прятаться от пуль под столами!

Оружие достал какой-то неадекват, он даже не целился, а просто выпускал патроны кто знает куда. Также по теме: Стрельба на кавказской свадьбе в Одессе - вся правда

И оказывается этот психопат приехал к общественному месту с целым арсеналом, в машине у мужчины нашли автомат и охотничьи ружья, с кучей патронов.

Чем закончилось это безумие смотрите сами.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дончанин открыл стрельбу в киевском ресторане / 13.08.2021 19:39
13.08.2021 19:39

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