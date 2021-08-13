Дончанин открыл стрельбу в киевском ресторане

В столице в ресторане устроили массовое побоище, а затем раздались еще и выстрелы.

Страшно даже подумать, что пережили посетители, пришедшие отдохнуть, выпить кофе, а пришлось прятаться от пуль под столами!

Оружие достал какой-то неадекват, он даже не целился, а просто выпускал патроны кто знает куда. Также по теме: Стрельба на кавказской свадьбе в Одессе - вся правда

И оказывается этот психопат приехал к общественному месту с целым арсеналом, в машине у мужчины нашли автомат и охотничьи ружья, с кучей патронов.

Чем закончилось это безумие смотрите сами.