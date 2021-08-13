Video: Дончанин открыл стрельбу в киевском ресторане
В столице в ресторане устроили массовое побоище, а затем раздались еще и выстрелы.
Страшно даже подумать, что пережили посетители, пришедшие отдохнуть, выпить кофе, а пришлось прятаться от пуль под столами!
Оружие достал какой-то неадекват, он даже не целился, а просто выпускал патроны кто знает куда. [read_more_news]
И оказывается этот психопат приехал к общественному месту с целым арсеналом, в машине у мужчины нашли автомат и охотничьи ружья, с кучей патронов.
Чем закончилось это безумие смотрите сами.