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Video: Дети разыскивают пропавших родителей! На Житомирщине молодые супруги как в воду канули

Смертельная рыбалка. На Житомирщине исчезли молодые супруги, которые на лодке выплыли на пруд. О том, что родителей нет, их семилетняя дочь рассказала учительнице. Двое суток девочка просидела закрыта в доме с младшим четырехлетним братом, а когда пришло время идти в школу, нашла способ выбраться на свободу. [read_more_news] В селе развернули целую поисковую операцию – община, правоохранители и спасатели. Есть ли уже результат? Наша Татьяна Островщук знает все подробности.

Дети разыскивают пропавших родителей! На Житомирщине молодые супруги как в воду канули
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Смертельная рыбалка.

На Житомирщине исчезли молодые супруги, которые на лодке выплыли на пруд.

О том, что родителей нет, их семилетняя дочь рассказала учительнице.

Двое суток девочка просидела закрыта в доме с младшим четырехлетним братом, а когда пришло время идти в школу, нашла способ выбраться на свободу. Также по теме: Четырехлетнюю дочь беспощадно забили до смерти – постарался родной отец

В селе развернули целую поисковую операцию – община, правоохранители и спасатели.

Есть ли уже результат?

Наша Татьяна Островщук знает все подробности.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дети разыскивают пропавших родителей! На Житомирщине молодые супруги как в воду канули / 09.12.2021 19:43
09.12.2021 19:43

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