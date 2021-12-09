Дети разыскивают пропавших родителей! На Житомирщине молодые супруги как в воду канули

Смертельная рыбалка.

На Житомирщине исчезли молодые супруги, которые на лодке выплыли на пруд.

О том, что родителей нет, их семилетняя дочь рассказала учительнице.

Двое суток девочка просидела закрыта в доме с младшим четырехлетним братом, а когда пришло время идти в школу, нашла способ выбраться на свободу. Также по теме: Четырехлетнюю дочь беспощадно забили до смерти – постарался родной отец

В селе развернули целую поисковую операцию – община, правоохранители и спасатели.

Есть ли уже результат?

Наша Татьяна Островщук знает все подробности.