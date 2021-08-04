Дети украли колпачки ниппеля автомобиля и вызвали небывалый резонанс в Полтаве

Вместо извинений — разбитое лобовое стекло и сломанный палец у водителя.

В Полтаве громкий скандал, причиной стала наглая забава среди детей.

Двое школьников украли колпачки от ниппелей авто.

Но малые наглецы попались на видеорегистратор легковушки.

Хозяева написали заявление в полицию. Также по теме: Хозяин разрубил лопатой собутыльника в собственном доме в Черкасской области

А мать одного из школьников, очевидно, решила уладить конфликт и попросила встретиться с пострадавшими.

Чтобы извиниться.

Но вместо женщины, к супругам ворвался неадекват с лопатой и такой переполох поднял, что люди рады, что живы остались.

И все это на глазах детей. Кто этот бешеный?

Зачем ввязался в чужой конфликт?

А что же мать школьника-вора?

Где она?

Страшно подумать, что нас ждет, если взрослые будут учить детей так извиняться.