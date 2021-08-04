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Video: Дети украли колпачки ниппеля автомобиля и вызвали небывалый резонанс в Полтаве

Вместо извинений - разбитое лобовое стекло и сломанный палец у водителя. В Полтаве громкий скандал, причиной стала наглая забава среди детей. Двое школьников украли колпачки от ниппелей авто. Но малые наглецы попались на видеорегистратор легковушки. Хозяева написали заявление в полицию.[read_more_news] А мать одного из школьников, очевидно, решила уладить конфликт и попросила встретиться с пострадавшими. Чтобы извиниться. Но вместо женщины, к супругам ворвался неадекват с лопатой и такой переполох поднял, что люди рады, что живы остались. И все это на глазах детей. Кто этот бешеный? Зачем ввязался в чужой конфликт? А что же мать школьника-вора? Где она? Страшно подумать, что нас ждет, если взрослые будут учить детей так извиняться.

Дети украли колпачки ниппеля автомобиля и вызвали небывалый резонанс в Полтаве
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Вместо извинений — разбитое лобовое стекло и сломанный палец у водителя.

В Полтаве громкий скандал, причиной стала наглая забава среди детей.

Двое школьников украли колпачки от ниппелей авто.

Но малые наглецы попались на видеорегистратор легковушки.

Хозяева написали заявление в полицию. Также по теме: Хозяин разрубил лопатой собутыльника в собственном доме в Черкасской области

А мать одного из школьников, очевидно, решила уладить конфликт и попросила встретиться с пострадавшими.

Чтобы извиниться.

Но вместо женщины, к супругам ворвался неадекват с лопатой и такой переполох поднял, что люди рады, что живы остались.

И все это на глазах детей. Кто этот бешеный?

Зачем ввязался в чужой конфликт?

А что же мать школьника-вора?

Где она?

Страшно подумать, что нас ждет, если взрослые будут учить детей так извиняться.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дети украли колпачки ниппеля автомобиля и вызвали небывалый резонанс в Полтаве / 04.08.2021 20:08
04.08.2021 20:08

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