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Video: Дети насмерть отравились грибами — трагедия в Винницкой области

В Винницкой области трагедия, от которой разрывается сердце. Умерли две сестрички четырех и тринадцати лет. В областной больнице еще находится их 12-летний брат. [read_more_news] Всех детей, очевидно, скосил смертельный яд. Но какой? Это просто ужас, но за помощью к медикам родители обратились не сразу. Несколько дней взрослые пытались самостоятельно лечить детей. Почему же так произошло? Посмотрите, потому что подобная трагедия может постигнуть каждого.

Дети насмерть отравились грибами — трагедия в Винницкой области
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В Винницкой области трагедия, от которой разрывается сердце.

Умерли две сестрички четырех и тринадцати лет.

В областной больнице еще находится их 12-летний брат. Также по теме: Притворяются грибниками и аграриями – как действуют украинские наркодилеры

Всех детей, очевидно, скосил смертельный яд.

Но какой? Это просто ужас, но за помощью к медикам родители обратились не сразу.

Несколько дней взрослые пытались самостоятельно лечить детей.

Почему же так произошло?

Посмотрите, потому что подобная трагедия может постигнуть каждого.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дети насмерть отравились грибами — трагедия в Винницкой области / 07.09.2021 19:57
07.09.2021 19:57

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