Дети насмерть отравились грибами — трагедия в Винницкой области

В Винницкой области трагедия, от которой разрывается сердце.

Умерли две сестрички четырех и тринадцати лет.

В областной больнице еще находится их 12-летний брат. Также по теме: Притворяются грибниками и аграриями – как действуют украинские наркодилеры

Всех детей, очевидно, скосил смертельный яд.

Но какой? Это просто ужас, но за помощью к медикам родители обратились не сразу.

Несколько дней взрослые пытались самостоятельно лечить детей.

Почему же так произошло?

Посмотрите, потому что подобная трагедия может постигнуть каждого.