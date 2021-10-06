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Video: Разбросал детей, как кегли по дороге — в Харькове судят 33-летнего водителя грузовика за смертельное ДТП

Разбросал детей, как кегли по дороге. В Харькове сегодня выбирают меру пресечения 33-летнему водителю грузовика с полуприцепом, который снес с пешеходного перехода сразу двух 12-летних мальчиков. В крайне тяжелом состоянии детей доставили в больницу.[read_more_news] Через несколько часов после аварии один из пострадавших скончался в больнице, за жизнь другого все еще продолжают борьбу медики. Почему мужчина не заметил детей на дороге? И вправе вообще садиться за руль грузового транспорта? Страшная украинская реальность.

Разбросал детей, как кегли по дороге — в Харькове судят 33-летнего водителя грузовика за смертельное ДТП
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Разбросал детей, как кегли по дороге.

В Харькове сегодня выбирают меру пресечения 33-летнему водителю грузовика с полуприцепом, который снес с пешеходного перехода сразу двух 12-летних мальчиков.

В крайне тяжелом состоянии детей доставили в больницу. Также по теме: Смеясь, добавил скорости и сбил двух девушек - в Ровенской области пьяный депутат совершил смертельное ДТП

Через несколько часов после аварии один из пострадавших скончался в больнице, за жизнь другого все еще продолжают борьбу медики.

Почему мужчина не заметил детей на дороге?

И вправе вообще садиться за руль грузового транспорта?

Страшная украинская реальность.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Разбросал детей, как кегли по дороге — в Харькове судят 33-летнего водителя грузовика за смертельное ДТП / 06.10.2021 20:08
06.10.2021 20:08

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