Разбросал детей, как кегли по дороге — в Харькове судят 33-летнего водителя грузовика за смертельное ДТП

Разбросал детей, как кегли по дороге.

В Харькове сегодня выбирают меру пресечения 33-летнему водителю грузовика с полуприцепом, который снес с пешеходного перехода сразу двух 12-летних мальчиков.

В крайне тяжелом состоянии детей доставили в больницу. Также по теме: Смеясь, добавил скорости и сбил двух девушек - в Ровенской области пьяный депутат совершил смертельное ДТП

Через несколько часов после аварии один из пострадавших скончался в больнице, за жизнь другого все еще продолжают борьбу медики.

Почему мужчина не заметил детей на дороге?

И вправе вообще садиться за руль грузового транспорта?

Страшная украинская реальность.