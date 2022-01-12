Демоны превратили родного человека в адского зверя — убийство в Киеве поразило всех

Демоны, способные превратить самого родного человека в адского зверя — ужас, разыгравшийся в спальном районе столицы, в голове не укладывается.

Утром 26-летний мужчина в одном белье выбросился из окна многоэтажки.

Очевидцы бросились ему на помощь, но взбалмошный только кричал непонятные фразы и поглядывал на всех ошалевшими глазами. Также по теме: Смертельные объятия любимой мамы - 24-летняя женщина задушила двухлетнюю дочь

Когда родственники и копы смогли попасть в квартиру, поняли, от чего на самом деле бежал мужчина.

Сначала он даже пытался забаррикадироваться в своей комнате, но через несколько часов понял – выход только один – в окно.

Треш, от которого стынет кровь в жилах.