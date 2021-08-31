Дельта-вспышка. Прикарпатья в первой боевой готовности

Ковид снова атакует.

Количество больных растет, а мест в больнице — все меньше.

В эпицентре снова Западная Украина. Также по теме: Вспышка коронавируса в детском лагере в Одесской области - Дельта наступает?

На Прикарпатье медики вынуждены отказывать пациентам в госпитализации.

Мест в реанимации уже не хватает.

Стремительное распространение инфекции в больнице связывают с новым штаммом Дельта.

Какова ситуация в больницах сейчас — видели наши корреспонденты.