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Video: Дельта-вспышка. Прикарпатья в первой боевой готовности

Ковид снова атакует. Количество больных растет, а мест в больнице - все меньше. В эпицентре снова Западная Украина. [read_more_news] На Прикарпатье медики вынуждены отказывать пациентам в госпитализации. Мест в реанимации уже не хватает. Стремительное распространение инфекции в больнице связывают с новым штаммом Дельта. Какова ситуация в больницах сейчас - видели наши корреспонденты.

Дельта-вспышка. Прикарпатья в первой боевой готовности
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Ковид снова атакует.

Количество больных растет, а мест в больнице — все меньше.

В эпицентре снова Западная Украина. Также по теме: Вспышка коронавируса в детском лагере в Одесской области - Дельта наступает?

На Прикарпатье медики вынуждены отказывать пациентам в госпитализации.

Мест в реанимации уже не хватает.

Стремительное распространение инфекции в больнице связывают с новым штаммом Дельта.

Какова ситуация в больницах сейчас — видели наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дельта-вспышка. Прикарпатья в первой боевой готовности / 31.08.2021 20:18
31.08.2021 20:18

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