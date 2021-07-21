Чистка колодца обернулась для мужчины путем в мир иной — обвал в Винницкой области

В Винницкой области, в поселке Черновцах мужчина пошел к соседке чистить колодец и оказался под завалом на девятиметровой глубине.

На место происшествия съехались и медики, и спасатели.

Под завалом человек провел более семи часов, и все это время был в сознании.

Почему так долго не могли освободить человека из каменной ловушки, сильно ли травмировался человек и как продолжалась спасательная операция — все подробности в нашем сюжете.