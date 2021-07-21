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Video: Чистка колодца обернулась для мужчины путем в мир иной — обвал в Винницкой области

В Винницкой области, в поселке Черновцах мужчина пошел к соседке чистить колодец и оказался под завалом на девятиметровой глубине. На место происшествия съехались и медики, и спасатели. Под завалом человек провел более семи часов, и все это время был в сознании. Почему так долго не могли освободить человека из каменной ловушки, сильно ли травмировался человек и как продолжалась спасательная операция - все подробности в нашем сюжете.

Чистка колодца обернулась для мужчины путем в мир иной — обвал в Винницкой области
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В Винницкой области, в поселке Черновцах мужчина пошел к соседке чистить колодец и оказался под завалом на девятиметровой глубине.

На место происшествия съехались и медики, и спасатели.

Под завалом человек провел более семи часов, и все это время был в сознании.

Почему так долго не могли освободить человека из каменной ловушки, сильно ли травмировался человек и как продолжалась спасательная операция — все подробности в нашем сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Чистка колодца обернулась для мужчины путем в мир иной — обвал в Винницкой области / 21.07.2021 19:57
21.07.2021 19:57

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