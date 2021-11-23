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Video: Четырехлетнюю дочь беспощадно забили до смерти – постарался родной отец

До смерти забил родную четырехлетнюю дочь. Ужас, который постичь трудно. На Днепропетровщине медики приехали на вызов в сельскую семью и едва не потеряли язык.[read_more_news] Родители утверждали - их маленькой дочери просто стало плохо, но ребенок уже давно окоченел, а его бездыханное тело походило на сплошную гематому. Экспертиза подтвердила самое страшное – девочку беспощадно забили. И сделал это, аж не верится, родной отец. Как это возможно? Почему же мать целую неделю молчала о страшных травмах ребенка и обрекла его на мученическую смерть? Что же это за родители? Что у них вместо сердца?

Четырехлетнюю дочь беспощадно забили до смерти – постарался родной отец
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До смерти забил родную четырехлетнюю дочь.

Ужас, который постичь трудно.

На Днепропетровщине медики приехали на вызов в сельскую семью и едва не потеряли язык. Также по теме: Теща сделала собственную дочь вдовой - взяла и убила зятя

Родители утверждали — их маленькой дочери просто стало плохо, но ребенок уже давно окоченел, а его бездыханное тело походило на сплошную гематому.

Экспертиза подтвердила самое страшное – девочку беспощадно забили.

И сделал это, аж не верится, родной отец.

Как это возможно?

Почему же мать целую неделю молчала о страшных травмах ребенка и обрекла его на мученическую смерть?

Что же это за родители? Что у них вместо сердца?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Четырехлетнюю дочь беспощадно забили до смерти – постарался родной отец / 23.11.2021 19:18
23.11.2021 19:18

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