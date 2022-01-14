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Video: Мужчины сгорели заживо в гараже — взрыв в Виннице

Смертельный взрыв в гаражном кооперативе в Виннице. В одном из боксов сначала рвануло, а затем вспыхнул мощный огонь. Самое страшное, что в тот момент внутри были два человека. Один из них, пылая с головы до пяток, выбежал на улицу. Но на спасение было уже бесполезно надеяться. [read_more_news] Тела буквально обуглились. Что же взорвалось в гараже? И каким бизнесом занимались эти два бедняги? Страшное событие.

Мужчины сгорели заживо в гараже — взрыв в Виннице
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Смертельный взрыв в гаражном кооперативе в Виннице.

В одном из боксов сначала рвануло, а затем вспыхнул мощный огонь.

Самое страшное, что в тот момент внутри были два человека.

Один из них, пылая с головы до пяток, выбежал на улицу.

Но на спасение было уже бесполезно надеяться. Также по теме: Рабство в Кременчуге? Людей заставляли работать в обмен на еду и ночлег в гараже

Тела буквально обуглились.

Что же взорвалось в гараже?

И каким бизнесом занимались эти два бедняги?

Страшное событие.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мужчины сгорели заживо в гараже — взрыв в Виннице / 14.01.2022 19:49
14.01.2022 19:49

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