Мужчины сгорели заживо в гараже — взрыв в Виннице

Смертельный взрыв в гаражном кооперативе в Виннице.

В одном из боксов сначала рвануло, а затем вспыхнул мощный огонь.

Самое страшное, что в тот момент внутри были два человека.

Один из них, пылая с головы до пяток, выбежал на улицу.

Но на спасение было уже бесполезно надеяться. Также по теме: Рабство в Кременчуге? Людей заставляли работать в обмен на еду и ночлег в гараже

Тела буквально обуглились.

Что же взорвалось в гараже?

И каким бизнесом занимались эти два бедняги?

Страшное событие.