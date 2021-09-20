Мужчину с перерезанным горлом нашли в луже собственной крови на Черкасщине

От этой запутанной и крайне таинственной драмы ужаснулись все.

Только представьте, в Черкасской области посреди улицы люди встретить растерзанного мужчины в луже собственной крови.

Он еще дышал, поэтому медики бросились изо всех сил вырывать беднягу из лап смерти. Также по теме: Жена кровью отомстила за издевательства, которые терпела годами - вонзила любимому нож в горло

Полиция сбивается с ног, чтобы найти душегуба, который потребовал отправить человека на тот свет.

Выжил ли несчастный?

Кто же его так зверски убивал?

Это просто ужас, но от правды вздрогнуть можно, потому что нож, которым рвали жертву — жертве и принадлежит.