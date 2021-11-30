Мужчину убили вместе с любимой собакой — причины ужасной расправы в Рокитном

Убили вместе с собакой!

В Ровенской области полиция ищет причастных к загадочному и жуткому убийству мужчины в поселке Ракитное.

Его тело с разбитой головой нашел сын, рядом лежала даже мертвая собачка несчастного. Также по теме: Зять погиб от руки тещиной сестры – убийство в Кременчуге

Щенок, похоже, до последнего защищал своего хозяина.

Что могло стать причиной этой ужасной расправы?

Какие версии рассматривает следствие?

Шокирующий репортаж Павла Шамшина.