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Video: Мужчину убили вместе с любимой собакой — причины ужасной расправы в Рокитном

Убили вместе с собакой! В Ровенской области полиция ищет причастных к загадочному и жуткому убийству мужчины в поселке Ракитное. Его тело с разбитой головой нашел сын, рядом лежала даже мертвая собачка несчастного.[read_more_news] Щенок, похоже, до последнего защищал своего хозяина. Что могло стать причиной этой ужасной расправы? Какие версии рассматривает следствие? Шокирующий репортаж Павла Шамшина.

Мужчину убили вместе с любимой собакой — причины ужасной расправы в Рокитном
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Убили вместе с собакой!

В Ровенской области полиция ищет причастных к загадочному и жуткому убийству мужчины в поселке Ракитное.

Его тело с разбитой головой нашел сын, рядом лежала даже мертвая собачка несчастного. Также по теме: Зять погиб от руки тещиной сестры – убийство в Кременчуге

Щенок, похоже, до последнего защищал своего хозяина.

Что могло стать причиной этой ужасной расправы?

Какие версии рассматривает следствие?

Шокирующий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мужчину убили вместе с любимой собакой — причины ужасной расправы в Рокитном / 30.11.2021 19:41
30.11.2021 19:41

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