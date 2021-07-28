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Video: Мужчина изнасиловал собственную жену и бросил мертвую обнаженной с кляпом во рту

Влюбленные молодые супруги из Полтавщины на днях должны были отмечать восьмую годовщину брака. Не очень желающий работать Алексей вдруг решил податься на заработки, чтобы погасить кредиты. [read_more_news] А вернулся домой - уверен, что жена изменяла. Несколько раз избил ее и изнасиловал. А когда любимая решилась выставить его за дверь, задумал и воплотил самое ужасное. Оказывается, даже когда он бесследно исчез - всегда был рядом.

Мужчина изнасиловал собственную жену и бросил мертвую обнаженной с кляпом во рту
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Влюбленные молодые супруги из Полтавщины на днях должны были отмечать восьмую годовщину брака.

Не очень желающий работать Алексей вдруг решил податься на заработки, чтобы погасить кредиты. Также по теме: Как кавалер в отставке пытался вернуть любимую без телячьих нежностей, а с ножом у горла

А вернулся домой — уверен, что жена изменяла.

Несколько раз избил ее и изнасиловал.

А когда любимая решилась выставить его за дверь, задумал и воплотил самое ужасное.

Оказывается, даже когда он бесследно исчез — всегда был рядом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мужчина изнасиловал собственную жену и бросил мертвую обнаженной с кляпом во рту / 28.07.2021 19:44
28.07.2021 19:44

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