Мужчина изнасиловал собственную жену и бросил мертвую обнаженной с кляпом во рту

Влюбленные молодые супруги из Полтавщины на днях должны были отмечать восьмую годовщину брака.

Не очень желающий работать Алексей вдруг решил податься на заработки, чтобы погасить кредиты. Также по теме: Как кавалер в отставке пытался вернуть любимую без телячьих нежностей, а с ножом у горла

А вернулся домой — уверен, что жена изменяла.

Несколько раз избил ее и изнасиловал.

А когда любимая решилась выставить его за дверь, задумал и воплотил самое ужасное.

Оказывается, даже когда он бесследно исчез — всегда был рядом.