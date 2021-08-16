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Video: Мужчина устроил охоту с оружием на маленьких щенков в Ровенской области

Одного застрелил, другого - тяжело ранил. В городе Здолбунов Ровенской области мужчина прямо посреди белого дня холодно расстрелял двух собак. Это были еще совсем маленькие щенки, которые повредить никому не могли, но садист их не пожалел. Достал пневматическую винтовку и устроил дерзкий расстрел. [read_more_news] Утолить стрелка пытались соседи, но он их даже слушать не стал. Поэтому люди позвонили в полицию. Живодера быстро задержали. Что же он объяснил следователям и как теперь будет оправдываться, ведь за свой ужасный поступок ему грозит длительное заключение? Об этом далее в репортаже Павла Шамшина.

Мужчина устроил охоту с оружием на маленьких щенков в Ровенской области
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Одного застрелил, другого — тяжело ранил.

В городе Здолбунов Ровенской области мужчина прямо посреди белого дня холодно расстрелял двух собак.

Это были еще совсем маленькие щенки, которые повредить никому не могли, но садист их не пожалел.

Достал пневматическую винтовку и устроил дерзкий расстрел. Также по теме: Как 20-летний вооруженный мститель боролся с воображаемыми бешеными собаками

Утолить стрелка пытались соседи, но он их даже слушать не стал.

Поэтому люди позвонили в полицию.

Живодера быстро задержали.

Что же он объяснил следователям и как теперь будет оправдываться, ведь за свой ужасный поступок ему грозит длительное заключение?

Об этом далее в репортаже Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мужчина устроил охоту с оружием на маленьких щенков в Ровенской области / 16.08.2021 20:06
16.08.2021 20:06

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